Линарес раскритиковал Ломаченко

Чуть более чем за месяц до встречи венесуэлец подогревает интерес к ней, утверждая, что в боях с опытными оппонентами украинец не так хорош, как о нём говорят.

"Я знаю, что он один из лидеров P4P, и этого достаточно для моей мотивации. Я получил бой с Ломаченко, так что мечта сбылась. Если Орландо Салидо сумел победить его, то почему бы этого не сделать другим? У Василия была отличная любительская карьера, но когда ему дали опытного соперника — он проиграл. В последних боях он тоже выглядел не совсем безупречно. Он был плох в поединке с Ригондо. Обычно его выступления меня восхищают, но в этот раз я выключил трансляцию, потому что мне было скучно.

В профессионалах Ломаченко защищали, и нужно посмотреть, что он покажет. Сейчас его ждёт встреча с очень опытным соперником, который находится на пике карьеры. Это будет интересно. Я в два раза больше него, посмотрим, как он с этим справится", — цитирует Линареса BoxingScene.