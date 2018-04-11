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Линарес раскритиковал Ломаченко

Хорхе Линарес
19:51 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Линареса

Новости спорта: 12 мая состоится бой между чемпионом мира в легком весе по версии WBA Хорхе Линаресом и чемпионом мира по версии WBO во 2-м полулегком весе Василием Ломаченко.

Чуть более чем за месяц до встречи венесуэлец подогревает интерес к ней, утверждая, что в боях с опытными оппонентами украинец не так хорош, как о нём говорят.

"Я знаю, что он один из лидеров P4P, и этого достаточно для моей мотивации. Я получил бой с Ломаченко, так что мечта сбылась. Если Орландо Салидо сумел победить его, то почему бы этого не сделать другим? У Василия была отличная любительская карьера, но когда ему дали опытного соперника — он проиграл. В последних боях он тоже выглядел не совсем безупречно. Он был плох в поединке с Ригондо. Обычно его выступления меня восхищают, но в этот раз я выключил трансляцию, потому что мне было скучно.

В профессионалах Ломаченко защищали, и нужно посмотреть, что он покажет. Сейчас его ждёт встреча с очень опытным соперником, который находится на пике карьеры. Это будет интересно. Я в два раза больше него, посмотрим, как он с этим справится", — цитирует Линареса BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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