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Менеджер Уайлдера: Мы готовы уступить Джошуа, лишь бы бой состоялся

Деонтей Уайлдер (по центру)
22:55 Ср, 11 Апрель 2018 Телеграф
allboxing.ru
Фото: Facebook Уайлдера

Новости спорта: Джей Диз прокомментировал ход переговоров между командами Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

Джей Диз, менеджер и тренер чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, заявил, что они уже согласились практически со всеми требованиями команды чемпиона WBF, IBF и WBO Энтони Джошуа и рассчитывают, что объединительный бой состоится очень скоро.

"Мы готовы забыть о самолюбии, главное, чтобы бой состоялся, — цитирует Диза издание Tuscaloosa News. — Мы согласны боксировать в Британии. Мы согласны на разделение гонорара 60 на 40 в пользу Джошуа при условии, что в случае победы Деонтея (на которую мы конечно рассчитываем) соотношение будет обратным. Обе стороны хотят, чтобы в контракте было условие о реванше. Так что нам не надо начинать переговоры с нуля, договориться можно быстро".

"Мы делаем все от нас зависящее, — добавил Диз. — Возможность провести подобный бой предоставляется не так часто, и мы не хотим упустить ее".-

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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