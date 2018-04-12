Арум назвал возможную дату встречи Ломаченко - Пакьяо

Глава промоутерской компании Top Rank, представляющей интересы чемпиона мира по версии WBO Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), Боб Арум рассказал о потенциальных поединках украинца после встречи с обладателем пояса WBA Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

По мнению Арума, Ломаченко уже в этом году может провести бой с Мэнни Пакьоя. «В ноябре или декабре Ломаченко может встретиться с Пакьяо. Я мечтаю сделать этот поединок. И я уверен, что весь мир хотел бы его увидеть. План состоит в том, чтобы Ломаченко оставался активным после победы над Линаресом. Если Василий побьет венесуэльца, а я уверен, он это сделает, то в августе Ломаченко может встретиться с Бельтраном, - цитирует Арума Xsport. - Нет, я не считаю, что Бельтран – это шаг назад в сравнении с Линаресом. Это –абсолютно разные бойцы. Линарес красиво боксирует, он техничен. А Бельтран превращает поединок в драку. Он выбрасывает множество ударов, он очень агрессивен и бесстрашен».

Бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке. На кону поединка будет стоять пояс WBA, которым владеет венесуэлец. Официальный фан-клуб братьев Кличко организовывает фан-тур на поединок, в рамках которого у вас будет возможность насладиться не только очень качественным боксом в исполнении двух одних из лучших бойцов современности, но и красотами одного из лучших городов мира.