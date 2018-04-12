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Украинец Деревянченко может сразиться за пояс IBF с Андраде

Сергей Деревянченко
21:30 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Скриншот

Новости спорта: Деметриус Андраде может провести свой следующий бой против Сергея Деревянченко.

Экс-чемпион мира по версиям WBO и WBA в первом среднем весе Деметриус Андраде может провести свой следующий бой против Сергея Деревянченко за титул по версии Международной боксерской федерации (IBF).

Правда, при условии, что владеющий поясом Геннадий Головкин не станет проводить обязательную защиту с украинцем и оставит титул вакантным. Об этом сообщает Allboxing, ссылаясь на Мэтта Роуленда - представителя работающей с Андраде компании Banner Promotions.

«Если все сложится для нас благоприятно, Андраде и Деревянченко проведут бой за вакантный титул IBF», — рассказал Роуленд, добавив, что в трансляции этого поединка заинтересован канал ESPN.

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Новости спорта, Бокс, Деметриус Андраде, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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