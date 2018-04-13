Работа по организации боя Головкина 5 мая продолжается

Глава промоутерской компании GGG Promotions Том Лёффлер заявил, что несмотря на возникающие сложности команда Геннадия Головкина не планирует отменять намеченный на 5 мая поединок и продолжает работать над его организацией.

«Геннадий хочет провести бой 5 мая, он хочет сделать это для своих болельщиков, — цитирует Лёффлера Boxingscene.com. — Мы пытаемся сейчас наилучшим образом выйти из сложившейся ситуации, и когда будет принято какое-то решение, обязательно сообщим об этом. Нашей главной целью остается бой против Канело, когда он сможет выйти на ринг, но Геннадий хочет выйти на ринг 5 мая, и судя по доходящим до нас мнениям болельщиков они тоже хотят увидеть его бой».