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Работа по организации боя Головкина 5 мая продолжается

Геннадий Головкин
07:16 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер Головкина

Новости спорта: Том Леффлер рассказал, что работа по организации боя Геннадия Головкина 5 мая продолжается.

Глава промоутерской компании GGG Promotions Том Лёффлер заявил, что несмотря на возникающие сложности команда Геннадия Головкина не планирует отменять намеченный на 5 мая поединок и продолжает работать над его организацией.

«Геннадий хочет провести бой 5 мая, он хочет сделать это для своих болельщиков, — цитирует Лёффлера Boxingscene.com. — Мы пытаемся сейчас наилучшим образом выйти из сложившейся ситуации, и когда будет принято какое-то решение, обязательно сообщим об этом. Нашей главной целью остается бой против Канело, когда он сможет выйти на ринг, но Геннадий хочет выйти на ринг 5 мая, и судя по доходящим до нас мнениям болельщиков они тоже хотят увидеть его бой».

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Том Леффлер.
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