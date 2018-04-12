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Пятеро украинцев попали в число лучших боксеров мира по версии ESPN

Александр Усик
22:21 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Украинские боксеры попали в число сильнейших бойцов (топ-5) своих весовых категориях по версии ESPN.

Двое украинских спортсменов возглавляют свои весовые категории. Александр Усик во главе тяжелого дивизиона, опережая Гассиева, Гловацкого, Бриедиса и Лебедева. Во втором полулегком весе на вершине находится Василий Ломаченко. Позади него идет Берчельт, Дэвис, Мачадо и Корралес.

В полутяжелом весе Александр Гвоздик идет 4-м. Здесь на первой строчке Адонис Стивенсон. Также четвертую строчку, но самой легкой категории занимает украинец Артем Далакян, уступая Ньетесу, Хигу и Кимуре.

5-е место в числе лучших средневесов занимает Сергей Деревянченко. Его опережают Головкин, Альварес, Джейкобс и Сондерс.

Заметим, что в следующих боях Усик встретится против Гассиева в финале WSBB, Ломаченко будет противостоять венесуэльцу Линаресу, а Далакян в Киеве будет боксировать с тайцем Тайеном.

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Александр Усик, Артем Далакян, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Сергей Деревянченко.
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