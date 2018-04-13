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Далакян станет первым боксером, кто будет отстаивать титул чемпиона мира в Киеве

Артем Далакян
13:30 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян сразится с Тайене 17 июня.

Обладатель титула WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (16-0, 11 КО) рассказал о своем будущем сопернике Сиричаи Тайене (50-3, 35 КО) и своих ожиданиях от запланированной на 17 июня защите пояса на вертолетной площадке в КВЦ «Парковый» под открытым небом.

По словам Далакяна, он рад тому, что титульный бой пройдет в Киеве. «Сейчас я плавно подхожу к процессу подготовки. Уже ближе к бою начнется конкретная подготовка, спарринг-партнеры приедут, и будем со всей серьезностью к этому идти. Это серьезный соперник. К нему нужно очень серьезно относиться. Он бьющий и дышит хорошо – я смотрел его бои. Нельзя расслабляться и говорить, что он слабый соперник.

Я буду относиться к нему так же, как и к Вилории, как к топовому боксеру, и готовиться на сто процентов. Бой в Киеве? Я благодарен президенту Юрию Рубану, что он сделал это возможным, что он реализует это все.

Я рад, что буду первым, кто отстаивает свой титул чемпиона мира в Киеве», – цитирует Далакяна «Трибуна».

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Новости спорта, Артем Далакян, Бокс, Новости бокса.
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