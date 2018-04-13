Джошуа сразится с Поветкиным или Миллером

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа рассказал, что в следующем бою он, скорее всего, встретится с Александром Поветкиным или Джаррелом Миллером.

"Скорее всего, следующим соперником будет Поветкин или Миллер. Как я слышал, с ними легче договориться. Миллер не из тех парней, которые будут отказываться от боя, ему нечего терять, и он с радостью воспользуется такой возможностью. Он более серьёзен, чем Уайлдер, и он примет вызов.

Что касается Поветкина, то в случае, если мне удастся договориться о бое с Уайлдером, в WBA согласятся перенести обязательную защиту титула по версии WBA на 2019 год. У Уайлдера больше 40 поединков за плечами, и наш бой когда-нибудь должен случиться. Но вместе с тем моя карьера не крутится вокруг одного Уайлдера, это должно быть понятно", — приводит слова Джошуа BoxingScene.