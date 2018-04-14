Чемпионский бой украинца Головащенко перенесен из-за травмы соперника

Поединок украинского боксера Роман Головащенко (19-1, 17 КО) за титул чемпиона мира по версии IBO в первом тяжелом весе перенесен.

Соперник украинца обладатель пояса южноафриканец Кевин Лерена травмировался и бой с украинцем был перенесен на июнь. Об этом в социальных сетях объявил Головащенко.

"Друзья, вынужден вам сообщить, что мой титульный бой перенесен. Во время тренировочного процесса соперник получил травму и не сможет полноценно подготовиться к поединку. Я желаю скорейшего выздоровления Кевину. Уверен, вместе мы покажем классный бокс – только немного позже. Бой состоится 2 июня. Спасибо всем за поддержку", - заявил Головащенко.