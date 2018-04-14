Роберт Гарсия дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес

Американский тренер Роберт Гарсия в интервью Fight Hub TV поделился своим мнением о назначенном на 12 мая поединке чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса и экс-чемпиона мира в первом легком весе и одного из сильнейших боксеров мира независимо от веса Василия Ломаченко. По словам Гарсии, он отдает предпочтение Ломаченко, однако и победа Линареса его не удивит.

«Это великолепный бой, — сказал Гарсия, который в числе прочих тренирует своего брата Майки Гарсию, тоже чемпиона мира в легком весе. — Знаете, многие не дают Линаресу шанса. Линарес обладает отличными навыками. Линарес выше. Полагаю, размах рук у него больше. Он быстр. Думаю, у Линареса есть хорошие шансы. Я склоняюсь к победе Ломаченко, но не думаю, что она будет легкой».

«Ломаченко никогда не дрался с таким крупным и талантливым соперником как Линарес, — пояснил тренер. — Ломаченко выглядел великолепно против такого парня как Ригондо, из первого полулегкого веса. Кто еще? Полулегковесы, которые поднимались в весе, — он имел возможность доминировать и играть с ними. Но я не думаю, что он сможет делать это с Линаресом».

«Линарес прекрасный боец, очень талантливый, — добавил Гарсия. — Думаю, это будет отличный бой. Я ставлю на Ломаченко, но потому, что Линарес уже был в тяжелых боях, где он получал рассечения или еще что-нибудь подобное, и по каким-то причинам он проигрывал, но если подобного не произойдет, я даю Линаресу хороший шанс. Я ставлю на Ломаченко, но не удивлюсь, если Линарес сумеет победить».