Миллер уверен, что нокаутирует и Джошуа, и Уайлдера

Американский супертяжеловес Джаррел Миллер продолжает подготовку к бою против француза Жоана Дюопа, а также заявил, что Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер его не впечатляют.

"В бою с Дюопа я буду словно торнадо. Я не намерен сравнивать мой поединок с Дюопа, и тот, который провел с Жоанном Уайлдер. Мой план прост – я собираюсь показать шоу. На данный момент я занимаю третье место в рейтингах WBA, WBO и IBF, так что я хотел бы встретиться с чемпионом. Неважно, будет это Джошуа или Уайлдер. Слышал о возможности организации поединка с Энтони, так что рад буду бою с ним после победы над Дюопа.

В целом же меня не впечатляет ни Джошуа, ни Уайлдер. Они еще не боксировали со мной и я их нокаутирую

Я рад, что Тайсон Фьюри вернулся, однако если он встретится со мной, я нокаутирую его", – сказал Миллер в комментарии Fightnews.