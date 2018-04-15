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Поветкин: Мне неважно, где пройдет бой против Джошуа

Александр Поветкин
07:13 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Россиянин сказал, что еще не смотрел бой британца против Джозефа Паркера

Российский боксер-ветеран Александр Поветкин (34-1, 24 КО) заявил, что бой против Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) является для него приоритетнее, чем остальные. По словам 38-летнего спортсмена, для него не имеет значения, где драться против британца.

«Конечно, бой с Джошуа мне интересен больше, чем все остальные - это же поединок за титул чемпиона мира. Его бой против Паркера я пока не смотрел. Джошуа - сильный соперник, с хорошим ударом, и, конечно, он опасен. Что касается минусов, то их надо будет разбирать. 

Для меня не имеет значения, где пройдет бой против Джошуа. Дома даже, как правило, стены порой давят ответственностью сильнее».

Напомним, Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, которым владеет Джошуа. Всемирная боксерская ассоциация уже обязала британца провести внеочередную защиту титула против россиянина, иначе «ЭйДжей» может лишиться титула.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил о том, что его боксер точно не будет драться с Поветкиным в России.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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