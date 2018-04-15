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Промоутер Ломаченко назвал возможных соперников украинца после боя с Линаресом

Василий Ломаченко
04:25 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: омоутер чемпиона мира во втором полулегком весе Василия Ломаченко - Боб Арум назвал возможных боксеров оппонентов нашего боксера после поединка с венесуэльцем.

“Есть реальный бой Ломаченко и Пакьяо? Если они выиграют следующие бои, то да, в ноябре или декабре. Думаю, этот поединок заинтересовал бы всех. Но первоочередной план, если Василий побьет Линареса, я хочу уже в августе организовать бой против Бельтрана. У них разные стили, это будет интересно. Бельтран очень агрессивный, выбрасывает много ударов и никогда не жалеет себя”, — заявил Арум.

Стоит отметить, что Ломаченко сразится с Линаресом 12 мая, а на Мэнни Пакьяо 14 июля ожидает поединок с Лукасом Матиссе.

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Новости спорта, Боб Арум, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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