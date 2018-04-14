Хирн: Джошуа лучше откажется от одного из титулов, чем поедет боксировать в Россию
Новости спорта: Эдди Хирн заявил, что пока в России не решат проблему с допинг-контролем, его клиент не поедет туда драться.
Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, на каких условиях его клиент готов встретиться с Александром Поветкиным.
"Джошуа готов встретиться с Поветкиным, но только в Великобритании, а не в России. Мы не будем драться там до тех пор, пока они не решат проблему с допинг-контролем. Если российская сторона будет вынуждать нас провести бой в России, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов", – приводит слова промоутера IFL TV.