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Хирн: Джошуа лучше откажется от одного из титулов, чем поедет боксировать в Россию

Эдди Хирн
15:02 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Эдди Хирн заявил, что пока в России не решат проблему с допинг-контролем, его клиент не поедет туда драться.

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, рассказал, на каких условиях его клиент готов встретиться с Александром Поветкиным.

"Джошуа готов встретиться с Поветкиным, но только в Великобритании, а не в России. Мы не будем драться там до тех пор, пока они не решат проблему с допинг-контролем. Если российская сторона будет вынуждать нас провести бой в России, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов", – приводит слова промоутера IFL TV.

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Новости спорта, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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