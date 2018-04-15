Матиссе: Надеюсь, отправлю Пакьяо на пенсию

Чемпион мира по версии WBA Regular в полусреднем весе Лукас Матиссе поделился ожиданиями от поединка с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо. По словам аргентинца, в этом бою он будет рассчитывать на досрочную победу.

"Надеюсь, смогу отправить Пакьяо на пенсию. Мы готовимся к этому. Знаю, что победа откроет передо мной большие возможности, но пока думаю только о бое с Мэнни. Я или получу всё, или потеряю. Я чемпион мира, и он хочет получить мой титул. Он выбрал меня, а я единственный, кто согласился на встречу с ним. Уже вижу, как будет проходить этот бой, и не думаю о судейском решении. Рассчитываю на победу нокаутом", — приводит слова Матиссе BoxingScene.