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Джошуа: В бою с Уайлдером я собираюсь драться сердцем

Энтони Джошуа
16:10 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Энтони Джошуа готов устроить яркий поединок против Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа уверяет, что будет рисковать в возможном поединке против Деонтея Уайлдера, так как намерен нокаутировать американца.

"В бою с Уайлдером я собираюсь драться сердцем. Я хочу вернуться к войне на ринге. Я могу потерять пояса, но в то же время я хочу развлечься.

В течение 20 боев я радовал болельщиков нокаутами. Мне хотелось нокаутировать Паркера, но было так же важно завоевать пояс WBO. Я учусь на своих боях, и теперь я буду рисковать", – приводит слова Джошуа издание Daily Mail.

Добавим, что промоутер британца Эдди Хирн сделал первое предложения представителям Уайлдера о будущем бое в размере 12,5 миллионов долларов. В свою очередь, промоутер Деонтея высмеял подобную попытку представителей Джошуа.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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