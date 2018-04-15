Украинец Деревянченко может сразитьcя за титул IBF c Джейкобсом

Международная боксерская федерация (IBF) может лишить казахстанца Геннадия Головкина чемпионского пояса в среднем весе. Дело в том, что после того, как Сауль Альварес отказался от поединка с Головкиным, ему никак не могут подобрать нового соперника.

Обязательным претендентом на бой с Головкиным 5-го мая является украинец Сергей Деревянченко, однако менеджеры Геннадия не собираются организовывать данный поединок, так как считают, что у них мало времени для раскрутки боя.

Если же казахстанца лишат титула IBF, то за него поспорят все тот же Деревянченко и американец Дэниэль Джейкобс. Эту информацию подтвердил и промоутер Джейкобса Кейт Конноли.

"Такая вероятность есть. Деревянченко может сражаться со следующим парнем, который идет в рейтинге вслед за ним. Таковым будет Джейкобс. И мы легко бы могли организовать их встречу за титул IBF. Я не собираюсь лишать Деревянченко и Джейкобса шансов стать чемпионом мира, если они оба этого захотят", – сказал функционер в комментарии boxing247.com.