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Президент WBC заступился за Сауля Альвареса

Маурисио Сулейман
22:07 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Глава WBC Маурисио Сулейман заявил, что Альвареса нельзя обвинять в умышленном употреблении допинга.

Президент WBC Маурисио Сулейман выразил мнение, что отстранение Сауля Альвареса от боёв из-за двух положительных допинг-проб на кленбутерол не скажется на развитии бокса в Мексике.

«Безусловно, Канело — эталон мексиканского боксёра, он самый популярный и успешный, но есть и другие талантливые спортсмены. В Мексике есть Берчелт, Луис Нери, Оскар Вальдес, Рэй Варгас, Лео Сантакрус.

Меня разочаровал не сам факт обнаружения допинга у Канело, а то, как на это отреагировали болельщики и СМИ. Каждый имеет право на расследование прежде, чем подвергнуться критике. К примеру, в 2011 году у 109 участников чемпионата мира U17 в Мексике из 208 было найдено в организме это вещество. Есть и другие примеры. Я поддерживаю Альвареса и считаю, что его нельзя обвинять в употреблении допинга. В недисциплинированности — да, но не в умышленном обмане", — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

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Новости спорта, WBC, Бокс, Маурисио Сулейман, Новости бокса, Сауль Альварес.
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