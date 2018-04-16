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Бокс. В андеркарде боя Усик - Гассиев состоится возвращение Лебедева

Денис Лебедев
11:36 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости спорта: Последний раз россиянин боксировал в июле прошлого года.

38-летний российский тяжеловес Денис Лебедев (30-2, 22 КО) выйдет в ринг в андекарде финального боя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между Муратом Гассиевым (23-0, 19 КО) и Александром Усиком (14-0, 11 КО). Об этом сообщает Xsport со ссылкой на RingPolska.

Решающий поединок WBSS запланирован на лето этого года. Официальное место проведения пока неизвестно. За право принимать финал поборется Российская Федерация.

Последний раз россиянин выходил в ринг в июле 2017 года. Тогда он победил единогласным решением судей австрийца Марка Флэнегана (24-5, 17 КО).

Напомним, что Лебедев является «чемпионом в отпуске» по версии WBA, поскольку временно освободил титул для проведения финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS).

После боя Усика и Гассиева Лебедев проведет поединок с победителем, чтобы отстоять свой пояс.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Денис Лебедев, Новости бокса.
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