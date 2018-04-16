Тайсон Фьюри считает, что в свои 29 лет он в самом расцвете сил

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что сейчас находится в своей лучшей форме, поэтому бой с Энтони Джошуа будет для него абсолютно легким.

"Я сильнее, чем был когда-либо. Физика, реакция, рефлексы - все на лучшем уровне. Мне 29 лет, я в самом расцвете сил, я сейчас чувствую себя сильнее и быстрее, чем когда-либо, у меня больше мышечной массы. Я гораздо увереннее смотрю на бои.

Бой с Джошуа будет очень легким для меня, он будет неконкурентным. Он может искать свой удар весь вечер, но я помотаю его несколько раундов, а потом нокаутирую", - цитирует Тайсона Фьюри BoxingScene.