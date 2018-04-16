Владимир Кличко предостерег Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от потенциального поединка Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

«Бой с Уайлдером будет опасен для Джошуа. Я не говорю, что Джошуа не выиграет, но в Уайлдере есть что-то особенное. Из-за его веса он очень быстр. У него сильные руки, и при этом он очень ловкий. Может быть, у него непонятная техника, но он знает, как и куда бить. От него трудно защищаться, потому что никогда не знаешь, с какой стороны прилетит удар.

У Джошуа хорошие шансы, но Уайлдер быстрее его», — цитирует Кличко BoxingScene.