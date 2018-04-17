Красюк рассказал, где и когда Усик получил травму

Промоутер Александра Усика (14-0, 11 КО) Александр Красюк рассказал о том, когда и при каких обстоятельствах украинский боксер травмировал локоть. Также функционер выразил надежду, что процесс реабилитации не затянется, и уже летом Усик сможет сразиться в финале WBSS против Мурата Гассиева (26-0, 19 КО):

«Когда случилась травма Усика? В конце марта. В абсолютно рабочей ситуации Александр почувствовал дискомфорт в локте. Когда это переросло в боль, было решено обратиться к врачу.

Мы были уверены в том, что бой пройдет 11 мая в Саудовской Аравии, и полным ходом вели подготовку. Но, к сожалению, так в боксе бывает.

Сейчас мы с уверенностью можем утверждать, что оперативное вмешательство уже не потребуется. Александр в скором времени должен вернуться к тренировкам. Мы полагаем, что реабилитация не затянется надолго и уже летом, как я говорил ранее, в конце июня или начале июля, Александр будет готов в полном здравии и на пике формы для проведения боя против Гассиева».

Напомним, ранее Красюк рассказал о том, что Усик точно не согласиться драться с Гассиевым в России. Эту информацию также подтвердил и сам боксер.

На кону поединка Гассиева и Усика будут стоять пять чемпионских поясов в первом тяжелом весе – WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring.