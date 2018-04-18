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Джошуа: Людям нравится болтовня, но я предпочитаю действовать в ринге

Энтони Джошуа
01:11 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Британец Энтони Джошуа поделился ожиданиями относительно возможного поединка против Деонтея Уайлдера.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа заявил о желании встретиться с Деонтеем Уайлдером лицом к лицу.

"Хочу встречи лицом к лицу. Жду этого. Мы ведем переговоры с Уайлдером, но я предпочел бы не бросаться словами, а увидеться с ним лично.

Людям нравится болтовня, но я предпочитаю не говорить, а действовать в ринге. Никогда не слышал о чемпионах по выигранным пресс-конференциям или дуэлям взглядов", – приводит слова британца Boxingnews24.com.

Президент WBC Маурисио Сулейман считает, что Джошуа и Уайлдер должны встретится непременно, пока один из них не проиграл.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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