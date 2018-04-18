Джошуа: Людям нравится болтовня, но я предпочитаю действовать в ринге

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа заявил о желании встретиться с Деонтеем Уайлдером лицом к лицу.

"Хочу встречи лицом к лицу. Жду этого. Мы ведем переговоры с Уайлдером, но я предпочел бы не бросаться словами, а увидеться с ним лично.

Людям нравится болтовня, но я предпочитаю не говорить, а действовать в ринге. Никогда не слышал о чемпионах по выигранным пресс-конференциям или дуэлям взглядов", – приводит слова британца Boxingnews24.com.

Президент WBC Маурисио Сулейман считает, что Джошуа и Уайлдер должны встретится непременно, пока один из них не проиграл.