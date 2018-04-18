Промоутер Джошуа: Сделали предложение команде Уайлдера, но ответа пока нет
Новости спорта: Промоутер Эдди Хирн рассказал об организации поединка Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.
Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал возможный поединок своего клиента с американцем Деонтеем Уайлдером, который владеет поясом WBC.
«Мы сделали предложение команде Уайлдера на прошлой неделе, но ответа пока не последовало.
На следующей неделе собираюсь встретится с представителями американца в Нью-Йорке, заглянуть в их глаза и понять сможем ли мы договориться. Мы сделали предложение, которое считаем приемлемым, но готовы рассмотреть другие цифры и идеи.
Энтони дал мне понять, что бой с Уайлдером – следующая битва, о которой он мечтает.
Существует также и второй вариант, при котором Джошуа придется провести обязательный бой с Александром Поветкиным, тогда поединок с Уайлдером придется отложить», – сказал Хирн.