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Промоутер Джошуа: Сделали предложение команде Уайлдера, но ответа пока нет

Энтони Джошуа
17:48 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Промоутер Эдди Хирн рассказал об организации поединка Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера.

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал возможный поединок своего клиента с американцем Деонтеем Уайлдером, который владеет поясом WBC.

«Мы сделали предложение команде Уайлдера на прошлой неделе, но ответа пока не последовало.

На следующей неделе собираюсь встретится с представителями американца в Нью-Йорке, заглянуть в их глаза и понять сможем ли мы договориться. Мы сделали предложение, которое считаем приемлемым, но готовы рассмотреть другие цифры и идеи.

Энтони дал мне понять, что бой с Уайлдером – следующая битва, о которой он мечтает.

Существует также и второй вариант, при котором Джошуа придется провести обязательный бой с Александром Поветкиным, тогда поединок с Уайлдером придется отложить», – сказал Хирн.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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