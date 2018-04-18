Следующий бой Беринчика может состояться в Киеве

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Ukraine, представляющей интересы украинского боксера Дениса Беринчика (8-0, 5 КО) Александр Красюк рассказал о следующем поединке своего подопечного, а также поделился своими мыслями о прекращении сотрудничества боксера с тренером Сергеем Ватаманюком, передает Xsport.

По словам Красюка, у Беринчика еще несколько лет действует контракт с K2 Promotions. "Я как раз жду Дениса сейчас, будем с ним обсуждать следующий поединок, который, вероятнее всего, состоится в начале лета в Киеве. У Дениса действует контракт с K2 Promotions, который был подписан 3 года назад на 5 лет. Так что изменений никаких у нас не планировалось".

"Взаимоотношения тренера и боксера всегда довольно личные. Я в роли промоутера могу рекомендовать, помочь найти, организовать, но ни в коем случае не настаивать на сотрудничестве. Моя задача сделать так, чтобы было комфортно работать и одному, и другому. И если появился какой-то дискомфорт, они эти отношения прекратили. Но причин, честно говоря, я не знаю", рассказал Красюк.