Бокс. WBC утвердил бой за звание обязательного претендента на титул Головкина

WBC утвердил бой-элиминатор за звание обязательного претендента на титул Геннадия Головкина. Как сообщает Boxingscene, в поединке встретятся Джермалл Чарло и Уго Сентено, а на конц будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC.

"Очевидно, что бой между Головкиным и Альваресом - это то, что хочет увидеть весь мир с тех пор, как прозвучал финальный гонг после их первого поединка. WBC назначил "временный" чемпионский титул, чтобы как можно быстрее заняться позицией Джермалла Чарло как обязательного претендента. Он и Уго Сентено приняли правила WBC. Если бой Головкина и Альвареса будет спасен и пройдет осенью, они примут, что его победитель должен будет встретиться со своим претендентом. И после этого будет назначен обязательный поединок", - сказал президент WBC Маурисио Сулейман.

Ранее сообщалось, что IBF может лишить Головкина титула, если он проведет бой с Ванесом Мартиросяном 5 мая.