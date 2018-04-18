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Цирк приехал: Ломаченко устроил выступление на тренировке (Видео)

Василий Ломаченко
10:42 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко продолжает готовиться к бою с Хорхе Линаресом.

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко продолжает юморить в тренировочном лагере, демонстрируя свое отличное чувство юмора.

 

 

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Цирк.
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