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Цирк приехал: Ломаченко устроил выступление на тренировке (Видео)
Новости спорта: Василий Ломаченко продолжает готовиться к бою с Хорхе Линаресом.
Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко продолжает юморить в тренировочном лагере, демонстрируя свое отличное чувство юмора.
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