Джошуа: Я всегда буду равняться на Кличко

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа заявил, что многому научился у легенды мирового бокса – Владимира Кличко, но хочет еще получить несколько ценных советов от украинца.

По словам Джошуа, он с огромным уважением относится к Владимиру, и именно опыт и знания Кличко могут помочь ему стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. "Если Владимир поделится со мной частью своих знаний, я стану лучше – цитирует Джошуа Sky Sports. – Я хочу, чтобы Владимир был на моей стороне. Я очень уважаю его. Я всегда буду равняться на него, несмотря на свою победу, поскольку он сделал в боксе гораздо больше, чем я. Я всегда буду снимать перед ним шляпу. Владимир сумел свои ошибки превратить в способ улучшить себя. Он проигрывал трижды, но потом правил в дивизионе в течении 10 лет. Это невероятно! Когда вы терпите неудачу, но снова идете вперед – вы совершенствуетесь. Владимир сделал это по максимуму".