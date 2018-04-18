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Джошуа: Я всегда буду равняться на Кличко

Энтони Джошуа и Владимир Кличко
13:33 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Энтони Джошуа рассказал, что всегда будет равняться на Владимира Кличко.

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа заявил, что многому научился у легенды мирового бокса – Владимира Кличко, но хочет еще получить несколько ценных советов от украинца.

По словам Джошуа, он с огромным уважением относится к Владимиру, и именно опыт и знания Кличко могут помочь ему стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. "Если Владимир поделится со мной частью своих знаний, я стану лучше – цитирует Джошуа Sky Sports. – Я хочу, чтобы Владимир был на моей стороне. Я очень уважаю его. Я всегда буду равняться на него, несмотря на свою победу, поскольку он сделал в боксе гораздо больше, чем я. Я всегда буду снимать перед ним шляпу. Владимир сумел свои ошибки превратить в способ улучшить себя. Он проигрывал трижды, но потом правил в дивизионе в течении 10 лет. Это невероятно! Когда вы терпите неудачу, но снова идете вперед – вы совершенствуетесь. Владимир сделал это по максимуму".

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Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Джошуа, Кличко-Джошуа, Новости бокса.
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