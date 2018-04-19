Усик оценил Гассиева (Видео)

Чемпион WBC и WBO в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик накануне предстоящего финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии с чемпионом IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым оценил своего соперника. Кроме того украинский боксер поговорил на тему футбола, музыки, уличных драк.

"Физически сильный парень, молодой, амбициозный. Сильный боксёр. Бой получится очень крутой — красочный будет бой. Мне без разницы, что ему 24 года, а мне уже 31", — сказал Усик в эфире проекта "Отдушивдушу".

Изначально поединок Александра Усика и Мурата Гассиева должен был состояться 11 мая в Джидде, но из-за травмы украинца бой перенесли на более поздний срок.