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Усик оценил Гассиева (Видео)

Александр Усик
03:40 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Скриншот

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик стал гостем проекта "Отдушивдушу".

Чемпион WBC и WBO в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик накануне предстоящего финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии с чемпионом IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым оценил своего соперника. Кроме того украинский боксер поговорил на тему футбола, музыки, уличных драк.

 

"Физически сильный парень, молодой, амбициозный. Сильный боксёр. Бой получится очень крутой — красочный будет бой. Мне без разницы, что ему 24 года, а мне уже 31", — сказал Усик в эфире проекта "Отдушивдушу".

Изначально поединок Александра Усика и Мурата Гассиева должен был состояться 11 мая в Джидде, но из-за травмы украинца бой перенесли на более поздний срок.

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