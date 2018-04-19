Гассиев прокомментировал травму Александра Усика

Бой Усик-Гассиев ранее был перенесен на неопределенный срок связи с травмой украинского боксера. Мурат Гассиев отреагировал на эту новость сообщением в своем Instagram аккаунте.

«Жаль, что мой соперник получил травму. Надеюсь, она не слишком серьезная и наш бой состоится летом. В Саудовской Аравии или другом месте, я готов к бою», — написал Гассиев.

Также он с его тренером решили взять некоторый перерыв в тренировках.

«В связи с отсрочкой поединка мы посоветовались с тренером и решили взять небольшую паузу в тренировках до прояснения ситуации. В это время я слетаю домой и немного отдохну».

Также сегодня сообщалось, что организаторы не намерены переносить бой из Саудовской Аравии. Вместе с тем, его дата пока остается неизвестной.