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Гассиев прокомментировал травму Александра Усика

Усик-Гассиев
07:41 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Российский боксер Мурат Гассиев прокомментировал травму Александра Усика, из-за которой был перенесен бой за звание победителя Всемирной боксерской суперсерии.

Бой Усик-Гассиев ранее был перенесен на неопределенный срок связи с травмой украинского боксера. Мурат Гассиев отреагировал на эту новость сообщением в своем Instagram аккаунте.

«Жаль, что мой соперник получил травму. Надеюсь, она не слишком серьезная и наш бой состоится летом. В Саудовской Аравии или другом месте, я готов к бою», — написал Гассиев.

Также он с его тренером решили взять некоторый перерыв в тренировках.

«В связи с отсрочкой поединка мы посоветовались с тренером и решили взять небольшую паузу в тренировках до прояснения ситуации. В это время я слетаю домой и немного отдохну».

Также сегодня сообщалось, что организаторы не намерены переносить бой из Саудовской Аравии. Вместе с тем, его дата пока остается неизвестной.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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