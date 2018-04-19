Официально: Головкин проведет бой 5 мая с Мартиросяном

Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом среднем весе Ванес Мартиросян официально объявил о поединке с чемпионом WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадием Головкиным 5 мая.

Ранее сообщалось, что IBF отказалась санкционировать поединок с Ванесом титульным и заявила, что лишит Геннадия своего пояса. WBC и WBA санкционировали потенциальный бой Головкина в качестве титульного.

«GGG против VNM», — написал в своём «инстаграме» Мартиросян, опубликовав фото афиши боя.

Мартиросян – 31-летний американский боксер армянского происхождения. На профессиональном ринге он провел 40 боев – одержал 36 побед, потерпел три поражения, один поединок закончился вничью. Последний бой Мартиросян провел в мае 2016 года, проиграв Эрисланди Ларе. До этого Ванес никогда не дрался в среднем весе.

Изначально Головкин должен был драться с Саулем Альваресом в Лас-Вегасе, но этот бой был отменен из-за положительной допинг-пробы мексиканца.