Уайлдер вернется на ринг летом

Лу Дибелла, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, рассказал в интервью boxingtalk.com, что его подопечный, скорее всего, проведет свой следующий поединок этим летом, но промоутер не уверен, что его соперником станет обладатель титулов WBA, WBO и IBF в этом весе Энтони Джошуа, так как, по словам Дибеллы, переговоры ведутся, в основном, через прессу, а это никогда не приводило к результату.

«Я ожидаю, что Деонтей выйдет на ринг летом, и, судя по тому, что я слышу из-за океана, они тоже собираются летом провести бой, — сказал Дибелла об Уайлдере и Джошуа. — Это скоро случится, я ожидаю, что в следующем месяце мы определимся. Было бы прекрасно, если бы это был Энтони Джошуа, но я не сильно на это надеюсь».

«Даже то, как это происходит, нельзя вести дела через прессу и соцсети, — добавил Дибелла. — Когда ты хочешь договориться, обе стороны ведут консультации частным порядком и работают над справедливым разделением доходов. Когда бой будет близок к осуществлению, вы не услышите об этом в соцсетях. Он неизбежен, и он состоится, но состоится тогда, когда обе стороны готовы. Сейчас мы готовы, но они, похоже, нет».