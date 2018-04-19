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Гассиев: Жаль, что Усик получил травму

Мурат Гассиев
21:16 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Гассиева

Новости спорта: Соперник Александра Усика чемпион мира по версиям IBF и WBA россиянин Мурат Гассиев прервал свой тренировочный лагерь в США и вылетел домой.

Чемпион WBC и WBO в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик, который получил небольшую травму локтя во время подготовки к финальному бою Всемирной боксёрской суперсерии и вынудил организаторов турнира перенести бой за трофей Мохаммеда Али с 11 мая в Джидде на более поздний срок.

 

Жаль, что мой соперник по финалу WBSS получил травму, но, надеюсь, она не настолько серьезная и наш бой состоится летом! В Саудовской Аравии, как планировалось ранее, или в любом другом месте я готов к бою и постараюсь подойти к нему в своей наилучшей форме. В связи с отсрочкой поединка мы с моим тренером Абелем Санчесом посоветовались и решили, что возьмем небольшую паузу в тренировках до прояснения ситуации, и у меня появился шанс немного отдохнуть, слетать домой в Россию, а в начале мая вновь вернуться в тренировочный лагерь в Биг Бэр и продолжить подготовку к финалу. Россия, Осетия, скоро увидимся! ) #wbsuperseries #boxing

Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)

"Жаль, что мой соперник по финалу WBSS получил травму, но, надеюсь, она не настолько серьезная и наш бой состоится летом! В Саудовской Аравии, как планировалось ранее, или в любом другом месте я готов к бою и постараюсь подойти к нему в своей наилучшей форме.

В связи с отсрочкой поединка мы с моим тренером Абелем Санчесом посоветовались и решили, что возьмем небольшую паузу в тренировках до прояснения ситуации, и у меня появился шанс немного отдохнуть, слетать домой в Россию, а в начале мая вновь вернуться в тренировочный лагерь в Биг Бэр и продолжить подготовку к финалу. Россия, Осетия, скоро увидимся!", — написал Гассиев в своём "инстаграме".

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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