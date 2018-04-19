Гассиев: Жаль, что Усик получил травму

Чемпион WBC и WBO в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик, который получил небольшую травму локтя во время подготовки к финальному бою Всемирной боксёрской суперсерии и вынудил организаторов турнира перенести бой за трофей Мохаммеда Али с 11 мая в Джидде на более поздний срок.

"Жаль, что мой соперник по финалу WBSS получил травму, но, надеюсь, она не настолько серьезная и наш бой состоится летом! В Саудовской Аравии, как планировалось ранее, или в любом другом месте я готов к бою и постараюсь подойти к нему в своей наилучшей форме.

В связи с отсрочкой поединка мы с моим тренером Абелем Санчесом посоветовались и решили, что возьмем небольшую паузу в тренировках до прояснения ситуации, и у меня появился шанс немного отдохнуть, слетать домой в Россию, а в начале мая вновь вернуться в тренировочный лагерь в Биг Бэр и продолжить подготовку к финалу. Россия, Осетия, скоро увидимся!", — написал Гассиев в своём "инстаграме".