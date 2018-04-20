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Российский кикбоксер: Ломаченко на голову лучше всех

Василий Ломаченко
09:16 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Артем Левин считает украинского чемпиона лучшим в своей весовой категории

Российский кикбоксер Артем Левин считает украинского чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) лучшим боксером мира вне весовой категории:

«Это безусловно Ломаченко. В ближайшей перспективе я не вижу соперников для него. Его следующий бой несет в себе только одну интригу – сможет ли Линарес продержаться до конца и будет ли лакипанч в этом поединке.

Я не видел, чтобы Василий был в каких-то тяжелых нокдаунах или пропускал тяжелые удары. Даже в случае лакипанча победа останется за ним. Я не вижу ему достойного визави в ближайшее время. На мой взгляд, он на голову лучше всех своих соперников. Ему нужно подниматься в весе», – сказал

Следующий бой Ломаченко проведет против Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) 12 мая Madison Square Garden.

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Новости спорта, Артем Левин, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса.
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