Майк Тайсон критикует Джошуа за отсутствие Кличко

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон считает, что Энтони Джошуа перестал боксировать, как в поединке с Владимиром Кличко.

"Почему я критикую Джошуа? Он больше не дерется так, как в битве с Кличко. Энтони собирает полные залы и хочет оправдывать ожидания людей. Но каждый его следующий противник будет клинчевать, убегать. Это тяжело для Джошуа. Думаю, он недоволен, что из-за этого уже не может заканчивать поединки также эффектно как раньше", – приводит слова Майка Тайсона ресурс klitschko-brothers.com.

Напомним, что в последнем своем поединке Энтони Джошуа по очками победил Джозефа Паркера. Сразу после боя британец кинул вызов чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру.