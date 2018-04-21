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Стало известно, когда Усик сможет вернуться к тренировкам

Александр Усик
10:25 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Александр Красюк рассказал о физическом состоянии Александра Усика.

Промоутер чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александра Усика Александр Красюк рассказал о характере травмы своего подопечного, а также заявил, что он сможет вернуться к тренировкам в середине мая, в таком случае, финальный бой WBSS против Мурата Гассиева мог бы состояться в июле.

"Мы не знаем, когда и кого настигнет травма, и это точно не входило в наши планы. Александр начал готовиться, но после боя с Бриедисом у него были определенные повреждения. В данном случае он ощущал боль в локте, в принципе, такое случается со многими боксерами после поединка. Он улетел в Барселону в конце февраля, занимался подготовкой, но в какой-то момент ощутил дискомфорт в локте. Потом боль стала невыносимой. Он сделал МРТ, и испанские врачи рекомендовали ему прекратить нагрузки. Он приехал в Киев, мы приняли все необходимые меры, и сейчас он проходит второй этап реабилитации. По прогнозам врачей в середине мая он сможет вернуться к тренировкам. Июль мог бы быть хорошим месяцем для Александра.

Из того, что хотелось бы сказать, мы понимаем, что к поединку сумасшедший интерес и все хотят увидеть этот бой и победу своего фаворита. Мы понимаем, что все хотят сделать максимум, чтобы обеспечить победу и какие-то преимущества своего спортсмена. Это нормальная ситуация. Ставки очень высоки. И, если мы говорим об историческом поединке, то бой Усик – Гассиев в Саудовской Аравии может стать новой историей, и мы все работаем, чтобы этот бой состоялся", - рассказал Красюк в интервью Матч.ТВ.

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Новости спорта, Александр Красюк, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса.
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