Бокс. Трехкратный чемпион мира сломал обе ноги в ДТП

Трехкратный чемпион мира 37-летний Симпиве Ветьека сломал обе ноги в результате ДТП. Об этом сообщает Fightnews.По информации источника, боец выходил из машины, когда мимо проезжал автомобиль и зацепил дверь. В результате столкновения Ватьека сломал обе ноги и был доставлен в больницу.

Южноафриканец уже перенес операцию, но о его сроках восстановления пока ничего неизвестно.

Отметим, что 6 апреля Ветьека провел победный бой против Томпсона Мокваны (23-12-1, 12 КО), в котором выиграл пояс WBO Organisation Africa.

Ветьека дебютировал на профессиональном ринге в 2002 году. За свою карьеру он провел 34 поединка. В 30 из них Симпиве отпраздновал победы (18 – нокаутом), еще четырежды потерпел поражения. Он является бывшим обладателем титулов WBA (Супер) и IBO в полулегком весе, а также IBO в суперлегком весе.