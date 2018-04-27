Джошуа: Кличко был чемпионом не только в ринге, но и за его пределами

Чемпион мира по версиям WBA/ WBО/IBO/IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа в очередной раз отдал дань уважения Владимиру Кличко, назвав украинца примером для подражания.

По словам Джошуа, ему очень импонировал не только умный бокс в исполнении Владимира, но и то, как Кличко вел себя вне ринга. "Он показал всем не только, как выиграть титулы в ринге, но и каким должен быть настоящим чемпион. Когда я анализирую как боксировали бывшие чемпионы мира, я всегда говорю: "Да, мне нравится, как двигались Льюис и Владимир Кличко. Но кроме всего прочего, они были чемпионами не только в ринге, но и за его пределами. Все говорят, что братья Кличко скучно дрались? Так почему же их никто не победил?", - отметил Джошуа.