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Джошуа: Кличко был чемпионом не только в ринге, но и за его пределами

Энтони Джошуа
20:18 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Энтони Джошуа рассказал, что ему нравится, как двигались Кличко и Льюис на ринге.

Чемпион мира по версиям WBA/ WBО/IBO/IBF в супертяжелом весе, британский боксер Энтони Джошуа в очередной раз отдал дань уважения Владимиру Кличко, назвав украинца примером для подражания.

По словам Джошуа, ему очень импонировал не только умный бокс в исполнении Владимира, но и то, как Кличко вел себя вне ринга. "Он показал всем не только, как выиграть титулы в ринге, но и каким должен быть настоящим чемпион. Когда я анализирую как боксировали бывшие чемпионы мира, я всегда говорю: "Да, мне нравится, как двигались Льюис и Владимир Кличко. Но кроме всего прочего, они были чемпионами не только в ринге, но и за его пределами. Все говорят, что братья Кличко скучно дрались? Так почему же их никто не победил?", - отметил Джошуа.

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Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Джошуа, Новости бокса.
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