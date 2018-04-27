Бокс. Сауль Альварес будет сдавать анализы каждый день

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя заявил, что Сауль «Канело» Альварес, недавно признанный виновным в применении запрещенного препарата и дисквалифицированный на полгода, стал жертвой своей собственной популярности.

"Широко известно, что в Мексике есть эта проблема [с кленбутеролом в мясе животных], — сказал Де Ла Хойя в интервью TMZ.com. — Это было доказано при проверке сборной Мексики по футболу и еще много раз. Так что это просто нечестно. Канело пострадал, потому что он популярен и его многие не любят. Но это один из самых чистых бойцов, которых я знаю. Он много раз проходил тестирование, ему просто не повезло. Канело чист и с данного момента и до самого боя он будет сдавать анализы каждый день".