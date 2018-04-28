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Постол о следующем бое

Виктор Постол
08:40 Сб, 28 Апрель 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Постола

Новости спорта: Украинский боксер Виктор Постол рассказал, что рад возможности стать претендентом на титул WBC, а также сказал, что ему предстоит бой против непростого боксера.

"Я очень рад, что буду боксировать за звание официального претендента. Тэйлор – непростой оппонент, у него за плечами хорошая аматорская карьера. У него мощные удары, и это можно увидеть по его результатам в профессионалах, кроме того, он меняет стойки по ходу боя. Мне нужно будет действовать остро.

Победа в этом поединке поможет мне приблизиться к своей цели - вновь стать чемпионом мира. Тэйлор – достойный оппонент и я полностью сфокусирован на этом поединке. Пускай победит сильнейший", - цитирует Постола Тhe Ring.

Ранее сообщалось, что бой за звание обязательного претендента на титул WBC между Джошем Тэйлором и Виктором Постолом состоится 23 июня в Глазго (Шотландия).

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Новости спорта, WBC, Бокс, Виктор Постол, Джош Тейлор, Новости бокса.
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