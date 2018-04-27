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Тренер Дэвиса: Бои Джервонты интереснее смотреть, чем поединки Ломаченко

Василий Ломаченко
19:29 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Кевин Каннингем считает, что его подопечному не обязательно драться с Василием Ломаченко.

Тренер чемпиона мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе Джервонты Дэвиса Кевин Каннингем полагает, что для того чтобы стать настоящей звездой, его подопечному не потребуется поединок с чемпионом мира по версии WBO Василием Ломаченко.

"Дэвис привлекает больше людей. Ему не нужен Ломаченко. Когда Джервонта собирал залы с 14-15 тысячами зрителей, на Ломаченко в Нью-Йорке приходили только 5 тысяч. Бои Дэвиса интереснее смотреть, у него больше побед нокаутом, и у него больше подписчиков в социальных сетях. Он уже на пути к тому, чтобы стать одной из главных звёзд бокса, и ему для этого совсем не нужен Ломаченко", — приводит слова Каннингема BoxingScene.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Новости бокса.
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