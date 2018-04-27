Тренер Дэвиса: Бои Джервонты интереснее смотреть, чем поединки Ломаченко

Тренер чемпиона мира по версии WBA Super во втором полулёгком весе Джервонты Дэвиса Кевин Каннингем полагает, что для того чтобы стать настоящей звездой, его подопечному не потребуется поединок с чемпионом мира по версии WBO Василием Ломаченко.

"Дэвис привлекает больше людей. Ему не нужен Ломаченко. Когда Джервонта собирал залы с 14-15 тысячами зрителей, на Ломаченко в Нью-Йорке приходили только 5 тысяч. Бои Дэвиса интереснее смотреть, у него больше побед нокаутом, и у него больше подписчиков в социальных сетях. Он уже на пути к тому, чтобы стать одной из главных звёзд бокса, и ему для этого совсем не нужен Ломаченко", — приводит слова Каннингема BoxingScene.