Фьюри: Я могу победить любого в своей весовой категории

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, который нацелился на возвращение на ринг 9 июня 2018 года в Манчестере, заявил об уверенности в своих силах.

"Я круче, чем заяц из рекламы „Дюрасел“. Я точно знаю, что я могу победить любого в своей весовой категории — такому нельзя научиться, но это у меня в крови. Хотелось бы увидеть того, кто попытается меня победить и выйдет на ринг — ему надо быть очень хорошим, но всё равно я возьму верх. Всё потому, что я своими руками творю свою жизнь", — сказал Фьюри Boxingscene.