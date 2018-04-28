Хэй: $ 50 млн для Джошуа за бой с Уайлдером - безумные деньги

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом и супертяжёлом весах британец Дэвид Хэй прокомментировал предложение команды чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера на бой чемпиону по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа с контрактом $ 50 млн.

"$ 50 млн для Джошуа за бой с Уайлдером — безумные деньги! Я представить не могу, откуда взялись такие средства — такое ощущение, что за этим стоит какой-то нефтяной магнат, который готов потратить фантастическую сумму. Но если $ 50 млн предложили Энтони, то что останется для Деонтея?" — сказал Хэй Boxingscene.