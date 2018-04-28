Кличко назвал четыре столба успеха

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко поделился секретами достижения целей, определив главные из них.

По мнению Владимира, только общность этих качеств могут сделать человека успешным. «Успешные политики, актеры, музыканты, спортсмены, ученые, бизнесмены и просто творческие личности разделяют одни и те же принципы в жизни – Концентрация, гибкость, координация, стойкость. Это четыре столба успеха. Они были всегда центром моей жизни и как спортсмена, и как личности. Теперь мы разработали метод¸ который дает мне возможность поделиться своими факторами успеха и показать, как решать любые задачи», - написал Кличко на своей странице в одной из социальных сетей.