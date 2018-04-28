Головкина обязали биться с украинцем

Международная боксерская федерация (IBF) поставила казахстанцу Геннадию Головкину ультиматум – либо бой с украинцем Сергеем Деревяченко, который является официальным претендентом, либо боксера лишат титула.

По данным ESPN, организация направила команде казахстанского чемпиона официальное письмо, в котором выставила следующее условие: Головкин должен договориться о бое с обязательным претендентом IBF Сергеем Деревянченко (12-0, 10) в течение 90 дней со дня боя с Ванесом Мартиросяном, а письменный договор с украинцем нужно составить до 3 августа. В противном случае пояс IBF, которым владеет казахстанец, станет вакантным.

В ближайшем поединке с Ванесом Мартиросяном Головкин не будет защищать титул IBF, поскольку организация отказалась санкционировать бой.

После боя с Мартиросяном Геннадий Головкин намерен провести реванш с Саулем Альваресом.