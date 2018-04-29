IBF обязала Головкина провести бой летом с украинцем Деревянченко

Руководство Международной боксёрской федерации (IBF) обязало чемпиона организации в среднем весе Геннадия Головкина провести обязательную защиту с официальным претендентом на титул Сергеем Деревянченко.

В IBF готовы дать боксёру из Казахстана отсрочку для проведения боя с Ванесом Мартиросяном, но после этого Геннадий в течение 90 дней, конкретнее до 3 августа 2018 года, должен встретиться с Сергеем Деревянченко, в противном случае Головкин будет лишён чемпионского пояса по версии IBF сообщает BoxingScene.

Решение по этому вопросу Головкин должен принять до 4 мая. Если он этого не сделает, то, вероятнее всего, лишится титула IBF ещё до встречи с Мартиросяном, проведение которой запланировано на 5 мая.