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Бокс. Джейкобс победил Сулецкого

Дэниэл Джейкобс в бою против Мацея Сулецки
10:07 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер hboboxing

Новости спорта: Дэниэл Джейкобс стал претендентом на бой с Геннадием Головкиным, победив единогласным решением судей Мацея Сулецки.

Американец Дэниэл Джейкобс победил поляка Мацея Сулецки в зрелищном поединке в Нью-Йорке и завоевал статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в среднем весе, которым владеет Геннадий Головкин.

Поединок получился конкурентным и продлился все отведенные на него двенадцать раундов. Стартовые минуты активнее выглядел Сулецки, но с 3-4 раунда инициатива начала переходить к Джейкобсу.

Во второй половине боя у Сулецки было небольшое преимущество благодаря работе в голову, тогда как Джейкобс отвечал преимущественно по корпусу, хоть и был активнее.

Стоит также отметить, что на первых секундах финального раунда американец отправил поляка в нокдаун коротким правым хуком, но тот сумел достоять до конца поединка, по итогам которого судьи единогласно отдали победу Джейкобсу со счетом 117-110, 116-111, 115-112.

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Новости спорта, Бокс, Дэниэл Джейкобс, Новости бокса.
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