Фроч: Джошуа побьет Уайлдера

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился мнением относительно возможного противостояния чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа и чемпиона по версии WBC Деонтея Уайлдера. По его словам, фаворитом этой пары будет британец.

«Я думаю, что Джошуа победит Уайлдера. Это будет очень непростой поединок, но думаю, он сможет побить Деонтея. Энтони слишком хорош для Уайлдера. Когда он сделает это, он станет абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Вместе с тем я не думаю, что этот бой состоится в ближайшее время. Разве что недавнее предложение команды Уайлдера в $ 50 млн реально. В таком случае отказываться от поединка было бы просто глупо", — приводит слова британца BoxingScene.