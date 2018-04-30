Джейкобс не горит желанием боксировать с Деревянченко

Бывший обладатель титула WBA Regular Дэниэл Джейкобс не горит желанием проводить бой с украинским обязательным претендентом на пояс IBF в среднем весе Сергеем Деревянченко.

Вместо этого, Джейкобс хотел бы боя с Чарло.

"Оставлю эти заботы своей команде. При всем своем уважении к Деревянченко, нам хотелось бы больше возможностей. Он - часть семьи. Нужно много обстоятельств, чтобы наш бой состоялся. Нам нужны большие имена и я хотел бы боя с Чарло. Но если мы сможем провести бой с Деревянченко и это будет единственная возможность, то мне придется подумать об этом", - цитирует Джейкобса BoxingScene.