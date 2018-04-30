Головкин не намерен менять весовую категорию

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) не собирается подниматься в весе. Слова казахстанца приводит World Boxing News.

«У меня нет планов менять весовую категорию – в 160 фунтах я чувствую себя комфортно, а в весе 168 фунтов для меня нет интересных и денежных боев. Все, что меня сейчас интересует, так это чистые и интересные поединки и желательно за чемпионские пояса».

Напомним, что следующий бой Головкин проведет против американца армянского происхождения Ванеса Мартиросяна (36-3-1, 21 КО).

Поединок казахстанского средневеса состоится 5 мая в Карсоне. В качестве соперника казахстанца американец заменит Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), который в феврале этого года сдал положительный допинг-тест и отстранен от проведения боев на полгода.

Глава WBC Маурисио Сулейман считает, что у Ванеса есть шансы на победу, а сам Головкин ждет настоящей рубки.